(Di giovedì 25 aprile 2024) Si è tenuta nelle scorse ore l'udienza del processo per l'omicidio di, giovane23enne,a coltellate nella sua casa anel novembre del 2022 dal43enne Amrh Moustafa Alashri. L'ultima chiamata: "vieni a prendere il bambino, è la soluzione migliore".

Miracolo a Gaza dove una bambina è venuta alla luce nell’ospedale degli Emirati dopo la morte della madre, uccisa in un raid israeliano a Rafah. I sanitari sono riusciti a salvarla grazie a un taglio cesareo . Ma la bimba nasce orfana non solo della ...

uccisa a 23 anni dal marito a Fano, l’ultima telefonata di Anastasiia alla mamma: “Prendi tu mio figlio” - Si è tenuta nelle scorse ore l’udienza del processo per l’omicidio di Anastasiia, giovane mamma 23enne, uccisa a coltellate nella sua casa a Fano nel novembre del 2022 dal marito 43enne Amrallah ...fanpage

Il grido di Anastasiia prima di essere uccisa: "mamma, aiutami tu" - La donna scoppia in lacrime ascoltando la registrazione della telefonata. Nelle parole concitate della figlia, le continue liti con il marito. Poi la richiesta: "Non so cosa succederà, vieni a prender ...ilrestodelcarlino

“Andiamo al fast food” ma dà fuoco all’auto e si uccide con le bimbe: “Aveva chiesto aiuto alla polizia” - Secondo quanto stabilito dall'inchiesta sul terribile gesto di una mamma australiana, che si è uccisa con le sue due figlie piccole di 3 e 6 anni a Melbourne ...fanpage