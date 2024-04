Tensioni a Strasburgo Affondo ungherese | Salis criminale Il papà | è solo imputata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024) "Se fosse eletta, non sarebbe la primaal Parlamento Europeo". In conferenza stampa, Eniko Gyori, l’eurodeputatadi Fidesz, partito di estrema destra, ha demolito la candidatura di Ilaria, la monzese detenuta a Budapest da oltre un anno. "Il caso ormai ha preso una direzione per me inconcepibile. Da una donna detenuta per aver aggredito delle persone per strada a diventare una candidata ufficiale alle elezioni. Basta lamentarsi delle condizioni inumane carcerarie ungheresi e il fatto di essere portato in tribunale con le catene ai piedi". E ha aggiunto: "Una candidatura inconcepibile. Non si può non vedere come la sinistra in Italia strumentalizzi questo caso giuridico per i suoi scopi politici, soprattutto per attaccare il governo Meloni", ha aggiunto l’ex ambasciatrice dell’Ungheria a Roma. A stretto giro ...