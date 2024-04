Svezia | attacco ad un evento antifascista a Stoccolma - 3 feriti

(Di giovedì 25 aprile 2024) Presunti neonazisti hanno preso d’assalto ieri sera un locale adove stava per iniziare unorganizzato da antifascisti : lo hanno riferito testimoni sul posto, secondo i quali cinque persone vestite di nero e dal volto coperto sono entrate nel locale e hanno attaccato la folla con uno spray rosso. Tre persone sono state portate in ospedale , secondo quanto riportato dalla Tv pubblica...

Drutex alla fiera Nordbygg di stoccolma! Dal 23 al 26 aprile il leader… - Drutex, azienda leader in Europa nella produzione di porte e finestre di altissima qualità, dal 23 al 26 aprile torna in Svezia per partecipare alla fiera Nordbygg di stoccolma, l’evento edilizio più ...informazione

Muore a Milano Fausta Squatriti. L’artista che lavorava tra pittura, poesia e narrativa - Muore a 82 anni l’artista che dagli anni ’60 svolgeva un’intensa attività di editore e insegnante, oltre a essere poetessa e narratrice ...artribune