Sunak sente Meloni - l' immigrazione è una sfida paneuropea

Puntuale, com'è nella tradizione del Pd della Schlein, è arrivato il contrordine compagni: il nome del segretario non sarà nel simbolo del Pd. Ma come sempre accade quando ad un attacco segue una precipitosa ritirata il bilancio della sconfitta è grave. Un vero e proprio boomerang che investe

Elly Schlein si candida alle elezioni europee. La segretaria del Pd ha sciolto la riserva e ha annunciato alla direzione del partito la sua volontà di presentarsi come capolista nelle circoscrizioni del Centro e delle Isole. Schlein, comunque, resterà in Italia in Parlamento per sfidare Giorgia

