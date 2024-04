Spagna - Sanchez pensa alle dimissioni per i guai della moglie

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 25 aprile 2024) A pochi mesi dall’accozzaglia a colpi di promesse e amnistie per poter governare, Pedropotrebbe lasciare l’incarico di capo del governo spagnolo. La conferma è arrivata direttamente dal socialista: in una lettera alla cittadinanza, ha annunciato che valuterà se “vale la pena” continuare dopo che contro la, Begoña Gómez, è stata aperta un’indagine preliminare per traffico di influenze illecite e corruzione a seguito di una denuncia sporta da Manos Limpias (Mani pulite, ndr), una organizzazione definita dal leader “di ultradestra”. Come confermato dalla stampa spagnola, il giudice madrileno Juan Carlos Peinados ha aperto un procedimento contro la Gomez per indagare sui suoi rapporti con alcune società private che hanno ricevuto fondi e contratti pubblici dal governo guidato dal marito. Dal canto suoha difeso la ...