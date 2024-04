Sos infrastrutture - anche Lucca e Livorno lanciano l’area vasta | I piani comuni ci sono

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024), 25 aprile 2024 – Ampia condivisione delle parole del sindaco di Pisa, Michele Conti e, anzi, la necessità di rilanciare un’azione comune per una ‘vera’ areacostiera a partire, appunto, dae mobilità. Questo dice il sindaco di, Mario Pardini. Si parla di un’area costiera come secondo polo regionale ‘alternativo’ alla Toscana centrale e fiorentinocentrica.è interessata a farne parte? "Assolutamente sì. In questi due anni abbiamo dimostrato quanto crediamo nel fare rete con il territorio, al di là dei proclami e fuori dai campanilismi e dai colori politici. E in questo caso è un’areanella qualecrede e della quale abbiamo bisogno come le altre realtà costiere". Il sindaco Conti ha rilanciato il Piano della ...