Scommesse - rimonta epica a quota 200 | promozione da record

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 25 aprile 2024), una200: hanno capito che la squadra stava per fare la voce grossa e le hanno dato fiducia. In Inghilterra potrebbe succedere l’incredibile All’inizio della stagione, e fino a un certo punto della stagione, nessuno si sognava la: anche perché la classifica diceva ventesimo posto e quindi dall’altra parte della tabella. Però quello che potrebbe succedere adesso ha dell’incredibile. Non solo per il risanamento della propria graduatoria, ma anche e soprattutto perché quattro persone hanno deciso, in un altro momento, di giocare appunto questa squadra come possibile vittoriosa del campionato. O, per meglio dire, come squadra che potesse puntare alla. Il Doncaster in una partita di Premier League contro l’Aston Villa di oltre un ...