Schlein - celebriamo l' Italia dalla parte giusta della storia

(Di giovedì 25 aprile 2024) "Il 25 aprile è la festaLiberazione, la festa di tutta la Repubblica. È una giornata in cui celebrare quell'che è stata". Così la segretaria del Pd Ellyal corteo del 25 aprile di Milano. "È la festa in cui si ricorda chi ha dato la vita e con tanto sacrificio ha costruito le basi per la libertà di questo Paese e per la difesa dei valorinostra Costituzione - ha aggiunto -. È una giornata in cui va rinnovato l'impegno e la lotta per la difesanostra Costituzione e per la sua piena attuazione e in questo modo che noi dobbiamo ricordare la resistenza che ci ha liberato dai nazifascisti".