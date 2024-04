Salvini | l' ho onorato senza sbandierare

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 25 aprile 2024) 10.55 "Io ho sempreil 25 apriledoverlopoliticizzarlo".Così il vicepremier, ministro e leader ella Lega,,al Sacrario dei Caduti di Milano per la deposizione delle Corone di alloro. "Non ho detto che sarei venuto qui per evitare che ci fossero quelli che invece di celebrare il passato perché non torni,vanno in giro a creare problemi". "Vedendo le immagini vergognose di aggressione alla Brigata ebraica, spero che in un giorno non troppo lontano,il 25 aprile sarà una giornata di unità".