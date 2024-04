Quarto Grando - gli ospiti e le anticipazioni di venerdì 26 aprile

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 25 aprile 2024), in arrivo una nuova puntata. Gli, le tematiche e le anticipazioni26, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l’appuntamento con “Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna sul caso Tramontano, la giovane donna al settimo mese di gravidanza, uccisa nel 2023 dall’ex fidanzato Alessandro Impagnatiello. L’uomo, reo confesso, stava avvelenando Giulia, ma le avvocatesse di Alessandro non condividono questa tesi: riusciranno a dimostrare la non premeditazione? Al centro della puntata, anche il caso Pifferi, con la 37enne imputata per l’omicidio della figlia Diana: 18 mesi, la bimba è morta di stenti dopo essere stata abbandonata a casa, per sei giorni. Alessia, in aula, si autoassolve, ...