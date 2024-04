Qatargate - Eva Kaili | Non mi ricandido e mi trasferisco in Italia Da voi c’è garantismo e i partiti si oppongono alle inchieste politiche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Alla fine del mandato “probabilmente mi trasferirò in. Perché è un Paese che considero casa per diversi motivi e perché inesiste una bella parola come “” che dovrebbe essere tradotta in tutta Europa”. A dirlo in un’intervista al Corriere è Eva, eurodeputata ed ex vicepresidente del Parlamento di Bruxelles, arrestata nel 2022 e tuttora indagata per corruzione nell’inchiesta sul: nel suo appartamento erano stati trovati sacchi di banconote per un totale di seicentomila euro in contanti. La politica greca, espulsa dal partito socialista ellenico (Pasok), è fidanzata con unno, Francesco Giorgi, assistente parlamentare a sua volta arrestato per le presunte mazzette. Ma dice di essere affezionata al nostro Paese soprattutto per l’attenzione ...