Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Thiago Seyboth Wild - ATP Madrid 26-04-2024

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 25 aprile 2024)ha debuttato bene nel torneo battendo Roman Safiullin in due set, e non si è trattato solo del debutto stagionale ma della sua prima partita in assoluto alla Caja Mágica. Perinvece sarà la sua nona partita e anche il ritorno in campo dopo l’uscita di scena a Barcellona contro InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici