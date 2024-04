Presunta violenza alla festa | Tante avances respinte ma senza mortificarlo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) "La giovane è rimasta come congelata fino al termine della", racconta la donna che aveva raccolto le sue parole. Riferendo anche che c’erano state, quella sera nella casa del Chianti dove con gli amici si erano ritrovati per guardare la serata finale del festival di Sanremo. Era il 5 febbraio 2022. "in modo determinato ma con l’accortezza di non ferirlo, néperché era un amico", dice. Ora il giovane, seduto accanto agli avvocati Francesca Brombin e Cristiana Campoccia, è accusato di aver stuprato la ragazza che all’epoca dei fatti aveva 17 anni. Non c’era lei ieri in tribunale ad ascoltare la ricostruzione di quella notte da parte di alcune giovani presenti. Una di loro riporta lo scambio di battute ascoltato ...