Premierato - ok al mandato al relatore Presto la riforma in Aula

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 25 aprile 2024) Primo sì della commissione Affari Costituzionali del Senato al ddl sul. E' stato infatti approvato ilala riferire in. A favore hanno votato Fdi, Fi, Lega e Autonomie mentre contro si sono dichiarati Pd, M5s, Avs. Iv si è astenuta. La conferenza dei capigruppo dovrà ora stabilire quando il testo approderà in. E così il Senato ha compiuto un passo significativo verso unapolitica tanto discussa quanto attesa. Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, è stato nominatodel ddl Casellati sul, il cui iter in Commissione si è finalmente concluso dopo mesi di lavoro intenso e approfondito. Il testo, frutto di un processo lungo e complesso che ha visto ...