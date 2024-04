Porto - ufficiale | Conceicao rinnova fino al 202 - niente Milan

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 aprile 2024) La notizia era nell’aria, adesso è: Sergioha prolungato il suo contrattoal 2028 e dunque resterà alla guida delper le prossime quattro stagioni. Il tecnico 49enne, alla guida dei Dragoes fin dal 2017, arriverà dunque a undici anni di gestione. L’ex calciatore visto in Italia con le maglie di Lazio, Inter e Parma non allenerà dunque ilil prossimo anno, essendo uno degli allenatori accostati ai rossoneri per il dopo Pioli. Colha fin qui vinto tre volte il campionatoghese, tre Coppe delgallo, una Coppa di Lega e tre Supercoppe. Da quando è arrivato al, ricorda il club lusitano, è stato l’allenatore più titolato, l’allenatore con più panchine di ...