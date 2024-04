PIAZZA ROSSA Così hanno rovinato il 25 aprile degli italiani - allarme anarchici

(Di giovedì 25 aprile 2024) «25di resistenza e antisionista». È lo slogan che da giorni rimbalza sui siti d'area die antagonisti per il giorno della Liberazione. Un messaggio che vuole rivendicare appunto una resistenza «per farci ispirare da quanto accadde 79 anni fa, per trovare forza e determinazione per affrontare insieme uno dei momenti più difficili della storia recente». E Roma si blindaper una giornata che potrebbe essere a rischio. Oltre 600 gli agenti messi in campo con il dispositivo sicurezza che è partito già da ieri con controlli e bonifiche a Porta San Paolo e nelle zone adiacenti, dove si svolgeranno le iniziative su cui Questura e Prefettura dedicano massima attenzione. Alle 8.30, infatti, la Brigata Ebraica deporrà una corona d'alloro. Ma ale Ostiense, alla stessa ora, è prevista la manifestazione di studenti palestinesi ...

25 aprile, Festa della Liberazione: allerta del Viminale per i cortei in tutta Italia. Tensioni a Roma e Milano - Giornata della Liberazione, massima allerta per i cortei in programma nelle maggiori città italiane. L’attesa per le celebrazioni del 25 aprile è sempre più carica ...leggo

25 aprile, allarme anarchici nel nome di Cospito e della lotta anti-Israele - «25 aprile di resistenza e antisionista». È lo slogan che da giorni rimbalza sui siti d’area di anarchici e antagonisti per ...iltempo

Attentato ex caserma di Fossano: 23 anni a Cospito, 17 e 9 mesi ad Anna Beniamino - Sono arrivate le condanne definitive per gli anarchici Alfredo Cospito e Anna Beniamino: 23 anni per il 56enne di Pescara e 17 anni e 9 mesi di carcere ...ecovicentino