Percossa e denutrita Muore in culla con fratture sospette | orrore a Pavia

Nel novembre 2021 la bimba arrivò in ospedale con una crisi respiratoria. L'autopsia ha evidenziato lesioni in vari punti del corpo: "Violenze sistematiche"

Pavia, la neonata morta in culla e quelle fratture sospette alle costole: «Era denutrita e fu percossa». Genitori a processo - La piccola arrivò in ospedale nel novembre 2021 con forti difficoltà respiratorie. Dall'autopsia sono emerse lesioni in vari punti e risalenti a momenti diversi: «Violenze sistematiche». I parenti par ...milano.corriere

