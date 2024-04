Pechino Express 2024 | sulla Rotta del Dragone alla scoperta dei luoghi più suggestivi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 25 aprile 2024)delladelattraverso Vietnam, Laos e Sri Lanka: ecco i 10piùvisti in. In streaming su NOW. Ci ha portati nell'estremo Oriente, in Africa e sulle tracce dei Sultani, per questa nuova stagioneha deciso di farci sognaredel, che si snoda per 5.000 chilometri, tagliando il Sud Est Asiatico. Dieci tappe - e altrettante puntate, -delle tradizioni millenarie e dei paesaggi verdeggianti del Vietnam, dei templi del Laos e dei panorami da sogno dello Sri Lanka. Costantino della Gherardesca, l'inviato Fru e le 8 ...