(Di giovedì 25 aprile 2024) Paura atra il 24 e il 25 aprile: ledelsi sono staccate e sono cadute in. Siamo in Boulevard de Clichy nel 18° arrondissement: è qui che si trova il famoso locale il cui simbolo erano appunto le grandirosse. Come ridai vigili del fuoco, intervenuti subito,o è rimasto. Non solo le: anche alcune lettere dell’insegna sono cadute al suolo, la “M”, la “O” e la “O”. Icrollati sono rimasti incoperti da un telo e presidiati in modo cheo potesse rubarli. “Fortunatamente tutto è successo dopo la chiusura – ha fatto sapere l’amministrazione del ...

