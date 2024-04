Palermo - ecco il regalo per i tifosi | ogni tre paregg - un borsone con la faccia di Corini!

(Di giovedì 25 aprile 2024) ...e alle prime dieci telefonate, una mountain bike con cambio... in panchina, ma senza vittorie! Dovevamo trovare un modo per attirare la vostra...

Continua la rivoluzione delle panchine in Serie B. L’ultimo esonero è toccato ad Eugenio Corini , con il palermo che ha ingaggiato Michele Mignani (foto) che a sua volta era stato silurato dal Bari il 9 otto bre (al suo posto Marino, già salutato per fare posto a Iachini). Insomma, un ribaltone dopo ... Continua a leggere>>

Fede e famiglia. "Pregare in coppia, ecco cosa abbiamo imparato in 25 anni" - Il sociologo Pietro Boffi rievoca la storia delle "Settimane nazionali di studi sulla spiritualità coniugale e familiare", una svolta fondamentale per la pastorale della famiglia ...

Aeroporti: a palermo 250mila passeggeri (+10,4%) dal 25 aprile al 2 maggio - L'aeroporto di palermo segna il 30% in più di passeggeri internazionali nel lungo ponte che va dal 24 aprile al ...

SERIE B - 35esima giornata, ecco le tutte le designazioni arbitrali - Questi gli arbitri designati per dirigere le gare della 35/a giornata del campionato di serie B, in programma sabato 27 aprile. venerdi' 26 aprile Pisa-Catanzaro (ore 20.30): Gualtieri di Asti Venezia ...

