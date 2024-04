Osimhen - l’ex intermediario gela le voci PSG | Solo suggestioni La verità su David

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 25 aprile 2024) Andrea D’Amico, exdi, fa chiarezza sul futuro dell’attaccante nigeriano smentendo ledi un suo possibile approdo al PSG. Il futuro di Victorcontinua ad essere avvolto nel mistero. Nelle ultime settimane si sono moltiplicate ledi un possibile addio del bomber nigeriano al Napoli per approdare in un top club come il PSG. A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato Andrea D’Amico, exdello stesso, nel corso di un’intervista a Radio CRC. “Lesul PSG sono” “al PSG? Sono tutteal momento”, ha esordito D’Amicondo le indiscrezioni su un presunto interesse concreto ...