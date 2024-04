Ok Ue per il Ponte sullo Stretto - ma non sarà finanziato da Bruxelles

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ildi Messina rientra tra i principali progetti transeuropei di trasporto approvati dal Parlamento europeo, ma al momento non tra quelli finanziati. È la decisione presa dae resa nota dalla Commissione Ue su richiesta dell’Italia. Una decisione che da un lato fa esultare Salvini e tutto il governo di centrodestra, dall’altro però lascia ancora tanti interrogativi aperti sull’opera che dovrà attendere ancora studi più specifici per convincere l’Ue sulla fattibilità del progetto per ottenere i fondi per realizzarlo.tra i progetti Ten-T Il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva le misure per terminare i principali progetti transeuropei di trasporto entro il 2030 e ha inserito, su richiesta dell’Italia, anche ...