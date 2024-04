Occhi puntati sul Daino Oggi può vincere la Coppa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il punto più alto della propria giovane storia. Lo toccherà(ore 19) ilSanta Croce grazie alla finale dellaEmilia di Prima categoria contro i modenesi del Colombaro sul palcoscenico del sintetico di Savignano sul Panaro. Un risultato oltre ogni più rosea aspettativa per il club cittadino, giunto alla sua seconda stagione di Prima categoria con il ciclo aperto dal mister Andrea Di Martino. In palio, oltre al trofeo, il secondo posto nella graduatoria dei ripescaggi in Promozione alle spalle della vincitrice dei play-off regionali che ha il posto assicurato al piano superiore, dopo aver vinto la bellezza di cinque spareggi sfidando anche le vincenti degli altri gironi. Molto pesante l’assenza del bomber e capitano Federico Sica, squalificato per recidiva in ammonizione, quindi si dovrà cercare una soluzione per ...