Nuovo codice della strada - la svolta | chi rischia fino a 7 anni di carcere

(Di giovedì 25 aprile 2024) L'iter di approvazione, per ora, è completo a metà. Nel senso che ha già passato il vaglio alla Camera e, da qualche dì, cioè da mercoledì scorso, è approdato in Senato. Ma dovrebbe essere solo una questione di tempo. Il grosso è passato, è stato fatto: ilpresto sarà legge. Tra qualche mese, si prevede, all'incirca per l'inizio dell'estate. Tutto tempo guadagnato, però, per aggiornarsi e farlo bene, perché le novità non sono poche e conoscerle in anticipo male non fa. Anzitutto, tra le modifiche, spicca quella dell'inasprimento delle norme contro l'abbandono degli animali lungo le carreggiate, strade o autostrade che siano. Vero, un reato esiste già (l'articolo 727 delpenale, che prevede una sanzionea 10mila euro o l'arresto ...