Napoli - tutti gli errori di De Laurentiis Intanto Calzona ' perdona' la squadra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024), 25 aprile 2024 – Sospeso tra presente e futuro, con di mezzo uno sguardo sempre più nostalgico verso il passato: ilè ormai da tempo in bilico e in tensione tra ciò che è, ciò che sarà e ciò che è stato e questa situazione non sta fruttando nulla di buono né in campo né fuori. L'attualità parla di unachiamata a rialzarsi dopo l'ennesima caduta, quella di Empoli, per provare a ricucire lo strappo con i tifosi e il Maradona, verosimilmente semivuoto contro la Roma, e per centrare la qualificazione a un torneo continentale: il sogno, molto sullo sfondo, resta la Champions League, ma anche Europa League e Conference League cominciano a stuzzicare l'appetito nel tempo delle cosiddette vacche magre. Il futuro è adesso, verrebbe da dire a mo' di slogan ma anche come monito per evitare glidel ...