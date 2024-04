Napoli - il 2 maggio l’anteprima del film scudetto al Metropolitan

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 25 aprile 2024) Giovedì 2, alle ore 11 nella sala stampa dello stadio Maradona, avrà luogo la conferenza di Andrea Bosello, regista del“Sarò con te”. In serata, proiezione in anteprima esclusiva delal cinema. Alle 19.30 ci sarà un Welcome Drink, mentre la proiezione inizierà alle 20:23. Il 3i calciatori delassisteranno alLo scrive il “Corriere dello Sport“: “Sarò con te”, ilsul terzodel, sarà trasmesso in anteprima venerdì 3dalle ore 23. Si partirà, dunque, con un giorno di anticipo rispetto alla data del 4, l’anniversario del successo conquistato col pareggio di Udine. Grande attesa ...