Napoli - da Pietrarsa alla Sanità boom di luoghi insoliti | Rinati grazie ai turisti

In montagna e al lago in treno. Sono oltre 433mila i viaggiatori che il sabato si spostano in treno, il 4% in più rispetto ai numeri pre-Covid, mentre sono 307mila la domenica, con una crescita del 10% rispetto al 2019. Per rispondere all’aumento dei passeggeri durante i Ponti di primavera, da ...

Continua a leggere>>