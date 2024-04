Nancy Gonzalez - arrestata la stilista colombiana famosa per le borse indossate dalle star di Hollywood

(Di giovedì 25 aprile 2024)è unadivenutaper aver lavorato con le più famosedi. La donna è statae condannata a una pena di 18 mesi di carcere dopo essersi dichiarata colpevole di contrabbando didi coccodrillo negli Stati Uniti. La 71enne è nota per i suoi accessori. Le suette sono statedadidel calibro di Salma Hayek, Britney Spears e Victoria Beckham. E sono anche state esposte in una mostra del 2008 al Metropolitan Museum of Art. Oltre a essere apparse anche nella fortunata serie tv ‘Sex and the City’.Leggi anche: “Li imboccava fino a farli vomitare e poi li picchiava” maestra di asilo ...

Nancy gonzalez in prigione: la ‘regina’ delle borse pitonate condannata - Nancy gonzalez, una stilista colombiana che ha lavorato con le principali star di Hollywood, è stata condannata a 18 mesi di carcere dopo essersi dichiarata colpevole di contrabbando di borse di cocco ...affaritaliani

Nancy gonzalez, la designer delle borse pitonate condannata a 18 mesi - Peggio di 'out of fashion' esiste forse solo 'out of law'. È quanto si potrebbe ironicamente riassumere della vicenda di ...pambianconews

Elezioni Venezuela: Edmundo González Urrutia sarà candidato dell’opposizione - L’opposizione in Venezuela nomina Edmundo González Urrutia come candidato per le elezioni presidenziali del 28 luglio.periodicodaily