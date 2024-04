Multe senza frontiere - ritiro patente e verbali all’estero saranno validi in tutta l’Ue

Il Consiglio comunale di Firenze ha approva to una nuova misura riguardante l'accesso alla zona a traffico limitato (ZTL). Con l'ultima mozione, i genitori non residenti avranno la possibilità di accompagnare i propri figli a scuola in auto fino alla conclusione della terza media. Questa estensione ... Continua a leggere>>

Per anni ha collezionato multe su multe per infrazioni del codice della strada senza mai pagarle, adesso gli è stato confiscato il suv come pignoramento per il debito. A restare senz'auto è un 60enne fiorentino. In dieci anni ha totalizzato 175 verbali: dal divieto di sosta in ztl o in area...

Continua a leggere>>