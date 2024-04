MotoGP su TV8 | orari GP Spagna 2024 - il programma in chiaro dal 26 al 28 aprile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il Gran Premio disarà il quarto dei ventuno appuntamenti da cui è composto il calendario del Mondialedi, Moto2 e Moto3. Si scenderà in pista a Jerez de la Frontera da venerdì 26 a domenica 28. Come di consueto, nell’autodromo edificato nell’estremo sud-ovest della penisola iberica sono attese decine di migliaia di appassionati, destinati a conferire all’evento un clima festoso con pochi eguali. Quali saranno gliprecisi del fine settimana? Quali sono le sessioni più pregnanti in vista delle fasi cruciali del GP didie come fare per seguire la corsa tramite la TV? Classifica Mondiale: Bastianini guadagna punti su Martin, Bagnaia a ...