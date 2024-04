Morde un orecchio al carabiniere Già libero dopo l’aggressione Il sindacato | Non siamo di serie B

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Aveva cercato di strappare a morsi l’di unche gli aveva chiesto le generalità ma non passerà nemmeno una notte in "gattabuia". O meglio, per ora: perché il giudice, in attesa del processo che si terrà il prossimo 26 giugno, non ha emesso misure cautelari se non il divieto di allontanamento da Arezzo, chiesto dal Pm. La decisione del Tribunale di Arezzo, non però è andata giù al NuovoCarabinieri (Nsc) che in una nota ha biasimato la vicenda processuale giudicata "inverosimile": "i militari sono cittadini diB", scrivono gli associati della sezione Toscana in una nota. Gli antefatti sono la cronaca degli ultimi giorni. E’ lunedì scorso quando i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Arezzo intervengono alla Pam in zona Tortaia, ad Arezzo. Un ventenne originario del Ghana ...