Meteo Toscana - ultime ore per il freddo | il termometro salirà fino a 26 gradi

(Di giovedì 25 aprile 2024) Firenze, 25 aprile 2024 – Riaccesi i termosifoni, ritirati fuori dall’armadio i piumini, è già tempo di fare dietrofront. Infatti inle temperature ricominciano a salire già da sabato, ma è da domenica che il tempo dovrebbe nettamente miglioraread arrivare lunedì anche a 26. Venerdì 26 tempo bruttino con cielo molto nuvoloso e precipitazioni sulle zone di nord ovest. Nel pomeriggio maggiore variabilità con rovesci nelle zone interne. temperature in aumento grazie anche al vento di scirocco. Sabato ancora temperature in salita con massimea 20° all’Argentario, 18-19° nella parte sud-est e 16-17 a nord-ovest. Cielo variabile con possibilità di piogge sparse soprattutto nella seconda parte della giornata. Domenica si arriverà a 22-23° con cielo nuvoloso per velature nella prima parte, ...

Firenze, 28 marzo 2024 – Il forte vento era annunciato e in effetti il libeccio si è fatto sentire in Toscana. Le raffiche erano state annunciate dal Lamma come “forti sulla costa e sui rilievi, moderati nell'interno con forti raffiche nel pomeriggio”. A mattina inoltrata il record per la raffica ... Continua a leggere>>

Firenze, 22 aprile 2024 – Neve e grandine sui vigneti già in pieno risveglio e sui prati pronti per essere falciati, mentre gli apicoltori, a causa del freddo, sono costretti alla nutrizione di soccorso per scongiurare la morte delle api. Coldiretti lancia l’allarme : “Le gelate tardive che ... Continua a leggere>>

Meteo weekend. Anticiclone in rimonta ma non mancheranno alcune piogge. Tutti i dettagli - Italia alle prese con una saccatura atlantica e un anticiclone in rinforzo sul Mediterraneo. SITUAZIONE. A partire da venerdì l'afflusso artico che continua a raggiungere le latitudini mediterranee an ...

25 aprile: Cofferati ricorda valore degli scioperi antifascisti - Nello stesso tempo venivano deportati migliaia e migliaia di ebrei nei ... anche di Paesi lontani fu determinante per ottenere la nostra democrazia, tra toscana ed Emilia troverete le lapidi che ...

25 aprile, la strage nazista di Civitella in Val di Chiana: cosa è successo - Allo stesso tempo in cui veniva sferrato l'attacco a Civitella ... A partire dal marzo del 1944, era stata spostata in toscana partecipando a diverse incursioni nell'area appenninica. L'eccidio di ...

