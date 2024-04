"Se le cose fossero andate come nel sentimento di chi invadeva, questa guerra sarebbe durata tre giorni. Invece noi oggi ci ritroviamo in una situazione di equilibrio del conflitto, che è la pre condizione di qualsiasi ipotesi diplomatica ". Lo ha ...

meloni in equilibrio in Ue: le divisioni Ecr e l'ombra di Draghi - Niente intesa con il Pis sullo Spitzenkandidat. Dall'1 al 4 luglio gli "Study days" dei Conservatori in Sicilia. E il caso Salis "riavvicina" Orbán ...ilgiornale

Il giallo del viaggio di meloni in Arabia Saudita, l’imbarazzo per Bin Salman - Palazzo Chigi: «Missione non prevista». Ma fonti diplomatiche e di FdI confermano. Avrebbero pesato i vecchi video in cui la premier attaccava il principe ...ilsecoloxix

Taglio aliquote IRPEF: cosa accade ai redditi sopra i 28mila euro - Sul taglio aliquote Irpef il governo punta a confermare gli impegni assunti con gli elettori. Cosa accade ai redditi sopra i 28mila eurotag24