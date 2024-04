Meloni | Fine fascismo basi democrazia

(Di giovedì 25 aprile 2024) 10.40 "Nel giorno in cui si celebra la Liberazione, che con ladelpose le base per il ritorno della,ribadiamo la nostra avversione a tutti i regimi totalitari e autoritari" Così il presidente del Consiglio, Giorgia, sul 25 aprile sui social. Avversi a tutti i regimi "a quelli di ieri,che hanno oppresso i popoli in Europa e nel mondo,e a quelli di oggi,che siamo determinati a contrastare". "Continueremo a lavorare per difendere lae per un'Italia capace di unirsi sul valore della libertà".

Le celebrazioni per il 25 aprile in Italia : a Roma saranno oltre 600 gli uomini delle forze dell’ordine impegnati nella sicurezza di due cortei . A Milano attesi il sindaco Beppe Sala, Elly Schlein, Carlo Calenda

Piazze ancor più divise quest’anno dal conflitto in Medio Oriente. Alcuni sassi sono stati lanciati verso i cronisti che riprendevano dalle file della Brigata ebraica durante le celebrazioni del 25 aprile a Porta San Paolo a Roma . Il capo dello ...

