Mazzetti | E’ il Medioevo dell’informazione Soprattutto dentro la Rai

(Di giovedì 25 aprile 2024) Loris, giornalista, autore e regista, scrittore, è una di quelle firme che hanno fatto la storia della Rai. E che in viale Mazzini in 42 anni di attività, ha visto di tutto, sia quando collaborava con Enzo Biagio, sia quando dirigeva Rai Tre. E che dalla Rai è stato anche “epurato”, in forza dell’Editto Bulgaro di Silvio Berlusconi. Ma quanto sta accadendo alla televisione pubblica da quando Giorgia Meloni è al governo, dice, è un unicum. Perché prima agli atti di forza del potere corrispondeva una reazione, “oggi, invece, registriamo l’assenza di addetti ai lavori e opinione pubblica. E la cosa fa paura”., da dove iniziare per parlare di Rai e informazione, c’è solo l’imbarazzo della scelta… Facciamo dal “caso Albania”? Da un premier straniero che chiama un alto dirigente Rai per lamentarsi di un’inchiesta giornalistica? Si ricorda ...