Maria De Filippi - ex storica collaboratrice rivela | La chiamavo la Belva

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 25 aprile 2024) Personaggi tv. “Devo dire una cosa suDe”: lazione spiazza tutti – Vanessa Collini Sermoneta, autrice che ha lavorato conDedal 1993 al 2020, si è raccontata in un’intervista rilasciata a TvBlog, in occasione dell’uscita del suo libro “Figli di. Amici, Uomini e Donne, C’è posta per te, Temptation Island”. Lei ha deciso di lasciare poi la Fascino per dedicarsi alla famiglia. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Uomini e Donne”, il “dramma” post scelta di Brando e Raffaella: cosa succede Leggi anche: Francesca Del Taglia, l’ex di “Uomini e Donne” ritrova l’amore: chi è la nuova fiamma Sulle ragioni che l’hanno portata a salutare la Fascino dopo anni di lavoro, Vanessa Collini Sermoneta: «lavora ...