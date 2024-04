Louis Vuitton | il nuovo programma di collezioni in viaggio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 aprile 2024) In quest’ultimo periodo il lusso sta viaggiando verso luoghi lontani portando con se il linguaggio culturale delle proprie origini. Questo contatto culturale tra il luogo d’origine ed ilPaese visitato in occasione di qualche show, ha portato nel luxury una nuovazione di sfilate che di volta in volta giungono sempre più lontano. Il primo ad aver trasportato il proprio pubblico in una nuova terra èche con il suo ultimo show inagura ilcapitolo della maison intitolatoVoyager Show, dedicato al rapporto tra spazio ed abito.: ilprogetto Il lusso, interprete del contemporaneo, viaggia e conosce nuove terre dalla storia diversa. Questa conoscenza ...