Lorient-Psg | la normale eccezionalità di Mbappé - Borussia Dortmund avvertito

(Di giovedì 25 aprile 2024) L’ennesima grande prestazione stagionale di Kylian, che sta per consegnare la Ligue 1 al PSG. Tutti i dettagli «Il Psg fa il suo lavoro… ma dovrà ancora aspettare (un po’) per festeggiare il suo titolo»: il titolo de Le Figaro riassume perfettamente la serata della squadra di Luis Enrique, che ha superato facilmente l’ostacolo

Tutti i club impegnati in Europa, giocano. Il Psg riposa. So Foot: 'La Ligue 1 è un piccolo campionato': ... Psg, Lille e Marsiglia si vedono rinviate al 24 aprile, tra ... le partite in programma contro Lorient, Monaco e Nizza. Perché L'... Una botta di fiducia in sé stessi di cui Kylian Mbappé avrebbe ...

Psg, prove di pace con Mbappè mentre Neymar vicino al sì agli arabi: "Dopo i colloqui molto costruttivi e positivi tra il Psg e Kylian Mbappé prima della partita contro il Lorient, il giocatore è stato reintegrato questa mattina nella formazione della prima squadra", ...