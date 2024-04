L’odissea del centro civico Alluvionato da dieci mesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024) Dopo quasi un anno ildi San Carlo-San Giuseppe di via Silva (nella foto), danneggiato e con il tetto divelto dai nubifragi dello scorso luglio, è ancora chiuso. le lunedì dalla consigliera di Monza attiva e solidale Ilaria Guffanti. "I cittadini si chiedono quando riaprirà il– le parole di Ilaria Guffanti, consigliera di Monza attiva e solidale –. Pur comprendendo la difficoltà per reperire i fondi e per i tempi tecnici dei lavori, va considerato che tutto rischia di andare in malora. Non solo il, che ospitava vari corsi e la Consulta e che da poco era stato ampliato con l’ala nuova destinata a un bando di co-progettazione per farlo diventare una sorta di nuovo Liberthub, ma anche l’orto e il giardino sensoriale utilizzato daldiurno per ...