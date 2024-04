LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | Dudina oro nei 48 k - in corso le finali dei 60 kg

Leggi tutta la notizia su oasport

17.33 La seconda finale per il bronzo sarà tra l'azero Turan Bayramov ed il turco Salih Yildiz. 17.32 Il francese è andato con entrambe le prese sulla manica, e, approfittando di un piccolo errore dell'avversario, ha agganciato la gamba piazzando l'ippon. 17.31 Ippon!! Ottimo attacco del francese, che dopo 67? mette fine all'incontro e si aggiudica il bronzo. 17.30 Iniziato l'incontro. 17.29 Salgono sul tatami Artem Lesiuk e Cedric Revol, che si contenderanno il bronzo. 17.27 Si prosegue subito con ledei 60 kg maschili. Finale per l'oro: Francisco Garrigos (Esp)-Balabay Aghayev (Aze)per il bronzo: Artem Lesiuk (Ukr)-Cedric Revol (Fra) Turan Bayramov (Aze)-Salih Yildiz (Tur) 17.26 ORO!! Ippon per la russa, che con il secondo waza-ari vince ...