LIVE Giro di Romandia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Vendrame in fuga in compagnia di altri sei corridori 5? di vantaggio quando mancano 100 km

(Di giovedì 25 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.54 Testa della corsa che transita nel paesino di Broc, prima parte di gara che dopo la battaglia per la formazione dellanon ha regalato spunti interessanti. 14.52 Cinquemila metri al traguardo volante di Enney,sono stati percorsi più di 75 km tenendo una velocità media di 42,3 km/h. 14.49 Ricordiamo i nomi dei sette fuggitivi: Xandro Meurisse (Alpecin – Deceuninck), Thibau Nys (Lidl – Trek), Roger Adria (BORA – hansgrohe), Andrea(Decathlon AG2R La Mondiale Team), Sean Flynn (Team dsm-firmenich PostNL), Nikias Arndt (Bahrain – Victorious) e Zabier Azparren (Q36.5 Pro Cycling Team). 14.46 Piano piano continua ad andare più forte il gruppo rispetto ai battistrada, con il divario tra la testa della corsa e il plotone che scende a ...

13.49 Gruppo che si è completamente rialzato, e battistrada che in un batter d'occhio salgono a 4'20" di vantaggio . 13.46 La posizione e i distacchi dei sette battistrada rispetto alla testa della classifica: 9 Vendrame Andrea 0:12 13 NYS Thibau 0:12 40 ...

14.11 35 km allo sprint intermedio di Enney, dove dolcemente la strada inizierà a salire costantemente. 14.09 Archiviata da poco la prima ora di gara, percorsa a 42,4 km/h di velocità media dal gruppo . 14.06 Davanti in gruppo fanno l'andatura e controllano ...

14.31 Questa mattina prima della partenza c'è stato un momento davvero toccante. Un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa di Gino Mader, avvenuta l'anno scorso proprio sulle strade del Giro di Romandia . Minute de silence pour Gino Mäder. Deuxième ...

