LIVE Cobolli-Tabilo 0-1 - ATP Madrid 2024 in DIRETTA | iniziato il match

(Di giovedì 25 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-GASQUET (2°DALLE 11.00) LADI ARNALDI-O’CONNELL (2°DALLE 11.00, DOPO) 30-0 Ottimo dritto carico diagonale vincente. 15-0 Ace (1°) di! 1-0 Altro dritto vincente del cileno-canadese. 40-15 Diagonale di dritto a segno per il cileno. 30-15 Avanti, bella volèe smorzata di rovescio, ottima. 15-15 Servizio vincente. 0-15 Doppio fallo (1°).al servizio 11:05 Il campo 6 è piccolo e stretto. Ciò potrebbe favorire il gioco in avanti del cileno. 11:01 Giocatori in campo! 10:57 Torneo diche è giunto alla 34esima edizione. Quest’anno in tabellone ci ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.42: Secondo shido per Shoka 10.41: Uno shido anche per Shoka 10.39: Uno shido per Piras 10.38: Tocca subito all’azzurro Matteo Piras contro il bielorusso Konrad Shoka nel primo turno dei -66 kg 10.36: ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-GASQUET (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-O’CONNELL (2° MATCH DALLE 11.00, DOPO COBOLLI) 10:57 Torneo di Madrid che è giunto alla 34esima edizione. Quest’anno in ...

Al Feiha-Al Taee, Streaming Gratis: la Saudi Pro League in diretta live - Al Feiha-Al Taee, Streaming Gratis: dove vedere la Saudi Pro League in diretta live La gara tra Al Feiha e Al Taee è valida per la 29ª giornata di Saudi Pro League, e andrà in scena a partire dalle ...footballnews24

Modena – Sudtirol: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Modena - Sudtirol di Sabato 27 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 35ma giornata di Serie A ...calciomagazine

Udinese-Roma ore 20: dove vederla in tv, streaming e formazioni - Scopri tutto sul recupero: info, orari e canali per seguirla in tempo reale o in differita. Le probabili scelte di Cannavaro e De Rossi ...corrieredellosport