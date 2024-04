L’Isola dei Famosi non andrà in onda stasera | ecco cosa è accaduto

(Di giovedì 25 aprile 2024)deinon sarà insu Canale5. Il motivo? È un giorno festivo, oggi 25 aprile, in cui si celebra la Liberazione. Etroveranno gli spettatori della prima rete Mediaset? Quello che è ormai un ‘grande classico’ del Biscione, ovvero la soap opera turca Terra Amara. Per seguire le vicende dei protagonisti del reality condotto da Vladimir Luxuria occorre attendere fino a lunedì 29 aprile. E dopo il caso Benigno, nuove polemiche si sono accese attorno a uno dei concorrenti de “dei”, il poeta e modello Pietro Fanelli. Da diversi giorni il naufrago mostra segnali di insofferenza estrema vero i suoi compagno di viaggio. I suoi atteggiamenti non sono passati inosservati e per questo è finito in nomination. La reazione di Fanelli è ...

oggi 25 aprile, il reality Isola dei Famosi 2024 non andrà in onda . Salta il secondo appuntamento settimanale del giovedì in compagnia di Vladimir Luxuria , con Sonia Bruganelli e Dario Maltese nei panni di opinionisti. Il motivo della mancata messa ...

Giovedì 25 aprile l’ Isola dei Famosi non va in onda . Un vero peccato per i telespettatori che si aspettavano di capire finalmente se la produzione del surviving show di Canale 5 avrebbe preso provvedimenti seri in merito alla condotta di Pietro ...

Isola dei famosi, perché stasera non va in onda e quando sarà la prossima puntata - Giovedì 25 aprile l’Isola dei famosi non va in onda. Un vero peccato per i telespettatori che si aspettavano di capire finalmente se la produzione del surviving show di Canale 5 avrebbe preso provvedi ...quotidiano

L’Isola dei famosi affonda negli ascolti. Resisterà fino a giugno - Di veri 'famosi' a Cayos Cochinos se ne vedono con il contagocce ... La scelta di non mandarla in onda è segno di rispetto verso il pubblico a casa. E forse anche Benigno dovrebbe ringraziarci.movieplayer

Morandi torna con Evviva! per celebrare i 70 anni della Rai - In occasione dei 70 anni della Rai, Gianni Morandi torna in prima serata su Rai 1 con "Evviva!" - in onda venerdì 26 aprile alle 21.30 - in un viaggio attraverso generi, personaggi e temi che hanno fa ...ansa