L'Inter sfida il Milan per Zirkzee | i due jolly di Marotta nel derby di mercato

Parse Biosciences lancia un programma per fornitori di soluzioni per l’automazione di laboratori, collabora con Hamilton, Opentrons Labworks, SPT Labtech - Parse Biosciences, una delle principali società nello sviluppo di soluzioni accessibili e scalabili per il sequenziamento di singole cellule, oggi ha ...businesswire

Come normeremo l'intelligenza artificiale - Approvato il disegno di legge che potrebbe rendere l'Italia il primo paese europeo a fissare le proprie regole in materia.linkedin

Meno imballaggi per l'Unione europea - L'Europarlamento ha dato il via libera al regolamento che uniforma le leggi del mercato interno e promuove l'economia circolare.linkedin