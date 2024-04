L’imponente progetto Il parco ’made in Pistoia’ Sarà un polmone verde nella capitale Dusambe

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il, in tutta la sua maestosità, venne fuori per la prima volta sul finire dell’estate del 2021 quando, anche attraverso i propri canali social, la Menici Garden Lab – noto studio cittadino di pianificazione e progettazione di giardini e paesaggi, con sede in piazza dello Spirito Santo – fece conoscere qualche dettaglio e rendering del"La città", ovvero la fabbrica d’ossigeno per il futuro di Dusanbe, ladel Tagikistan. Un percorso portato avanti in prima persona dal titolare, Federico Menici, e dai suoi collaboratori, chegiornata di ieri ha vissuto una importante accelerazione con l’arrivo a Pistoia del Presidente della repubblica tagica Emomali Rahmon, alla guida del suo Paese da oltre trent’anni. All’epoca, infatti, si dovevano festeggiare i trent’anni ...