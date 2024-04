Ligabue risponde a Clerici | mai detto che sai di sugo

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 25 aprile 2024) "Cara la mia Antonella, non ho maiche tu sappia di. Scusa se sorrido ma è veramente una roba troppo assurda". Così, in un video sui social network,ha volutore a quanto dichiarato da Antonellaieri sera a "Belve" in merito alla mancata partecipazione del cantante al Sanremo da lei condotto. Intervistata da Francesca Fagnani,ha ricordato la sua esperienza al festival, sostenendo che alcuni cantanti rifiutarono l'invito alla sua edizione.E alle parole della conduttrice su "qualcuno che avrebbe anchedi no perché 'sa di', la presentatrice de "La prova del cuoco" ha riferito che si trattava di, aggiungendo di esserci rimasta male quando glielo hanno riferito. "Se ho ...