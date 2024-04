L’Hockey Sarzana prepara l’operazione riscatto contro Amatori Lodi

A Breganze si chiude la bella stagione rossonera. Comunque andrà il sabato sera in Veneto la compagine sarzanese chiuderà il torneo almeno in quarta posizione aspettando così gli abbinamenti per disputare i play off scudetto. Ma le sorprese e gli impegni proseguiranno con la finale a quattro di Ws ...

Sarzana (La Spezia) 13 marzo 2024 - Un campionato ancora in corso e tutto da giocare per ottenere un piazzamento positivo alla fine della stagione regolare per sperare in una bella prova nelle finali scudetto oltre alla Ws Europe Cup che potrebbe regalare all’Hockey Sarzana Gamma Innovation altre ...

