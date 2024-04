Le ultime ore di vita di Platone e la sua sepoltura | le sensazionali rivelazioni dei papiri di Ercolano decifrati dalla tecnologia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 25 aprile 2024) Febbricitante e irritatomusica: sarebbero state vissute così dale sueore di. Ce lo dice l’ultima ricostruzione emersa dalledesunte daidi, bruciati dall’eruzione del Vesuvio del 79 d. C., contenenti anche la Storia dell’Accademia di Filodemo di Gadara (110-dopo il 40 a.C.). Per la prima volta, infatti, i nuovi brani appenadei manufatti sopravvissuti alla lava svelano non solo l’inedita sequenza di oltre duemila anni fa. Immagini che ritrarrebbero il filosofo greco in punto di morte (ma abbastanza lucido da criticare la musica di una donna originaria della Tracia che suona per lui il flauto). Ma consentono anche di ridatare e localizzare altri eventi…, dai ...