L’algoritmo classifica i peer reviewer in base alla reputazione - ma i critici mettono in guardia contro i pregiudizi

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 25 aprile 2024) Un algoritmo innovativo per valutare i revisori paritari Un nuovo algoritmo è stato sviluppato perre i revisori paritari inal numero di citazioni che hanno attratto gli articoli che hanno esaminato. Questo strumento, presentato in uno studio nel mese di febbraio, potrebbe migliorare il processo di revisione paritaria indicando quali documenti potrebbero avere un grande impatto durante tale fase. Lo studio ha analizzato 308.243 articoli dell’American Physical Society pubblicati tra il 1990 e il 2010 e ha applicato un algoritmo per creare revisori immaginari. I risultati sono stati promettenti, mostrando una correlazione tra le valutazioni dei revisori immaginari L'articolo proviene da News Nosh.