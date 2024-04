La sua storia lo scagiona Chissà se fosse successo ad altri

Torture al Beccaria: agenti, 'un'educatrice ci scagiona' - (ANSA) - MILANO, 24 APR - "Hanno chiamato pure l'educatrice (...) ha detto no non l'hanno menato". "E' vero, ha dichiarato che noi non l'abbiamo menato". Così due agenti della Polizia penitenziaria, i ...msn

Erminio Diodato, in carcere da innocente e ora un magro rimborso - Sono lunghissimi per chiunque cinque mesi dietro le sbarre. Ancor più se si è innocenti. Con i primi dieci giorni in isolamento. Sette mesi di detenzione totale (5 in carcere e due ai domiciliari) e u ...milanotoday

Anthracite: la vera storia del suicidio di massa che ha ispirato la serie Netflix - I fatti narrati dalla serie Netflix Anthracite sono ispirati al vero suicidio rituale dei membri della setta OTS, Ordine del Tempio Solare ...bestmovie